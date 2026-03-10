Подмосковные сноубордисты завоевали две медали на чемпионате России
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по сноуборду в дисциплине «хаф-пайп». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Обе награды Подмосковью принесли воспитанники истринской спортшколы олимпийского резерва «Истина».
«На вторую ступень пьедестала почёта по итогам соревнований среди женщин поднялась Александра Теймурова. Золото она уступила представительнице Санкт-Петербурга, а бронзу завоевала сноубордистка из Челябинской области», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзовую медаль в заездах «хаф-пайп» среди мужчин получил Кирилл Калинин. Первое место занял москвич, второе — спортсмен из Санкт-Петербурга.
Соревнования проходили в городе Миасс Челябинской области с 4 по 7 марта.