Титов допустил, что Максименко может потерять место в основе «Спартака»
Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов заявил, что вратарю команды Александру Максименко может потребоваться пауза после серии пропущенных мячей.
По словам Титова, в последних матчах у команды есть проблемы в обороне, однако ответственность лежит не только на защитниках, а на всей команде. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что сейчас практически каждый удар по воротам «Спартака» заканчивается голом, из-за чего Максименко начали освистывать болельщики. При этом бывший футболист подчеркнул, что голкипер является воспитанником клуба и остается сильным вратарем.
Титов допустил, что тренерскому штабу стоит временно заменить Максименко, чтобы дать ему возможность восстановиться. В качестве альтернативы он назвал Илью Помазуна. По мнению Титова, Помазуну стоит дать шанс почувствовать ответственность за место в воротах «Спартака», а Максименко — «выдохнуть и посмотреть на игру со стороны».
27-летний Максименко выступает за «Спартак» с 2018 года. В сезоне-2025/26 он провел все 20 матчей команды в Российской Премьер-Лиге, пропустив 28 мячей. Помазун в последний раз выходил на поле в чемпионате 19 апреля 2025 года в матче против «Акрона» (3:2).
