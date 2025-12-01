Подмосковная юниорская сборная по кендо выиграла первенство России

01 декабря 2025, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск

Юниорская сборная Московской области завоевала командное золото первенства России по кендо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Егорьевск.





Чемпионат и первенство страны состоялись в Казани. В соревнованиях участвовали представители 25 регионов, в том числе Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Амурской области и Калининграда.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск



Сборная юниоров Московской области состояла из спортсменов Егорьевска и Электростали. Общими усилиями спортсменам удалось победить.

«Центр единоборств «Ак Барс» встретил прекрасным залом мирового уровня с колоритом татарского гостеприимства и высоким уровнем организации. Все ребята испытали непередаваемые эмоции. Им удалось справиться с волнением и выполнить установки тренерского штаба», – рассказал тренер егорьевской команды Николай Ильин.

