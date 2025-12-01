Спортсмены из Люберец завоевали две медали на турнирах по греко-римской борьбе
Серебряную и бронзовую медали завоевали воспитанники спортшколы олимпийского резерва округа Люберцы на двух турнирах по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Серебряную награду получил Марк Дадинский на турнире среди спортсменов 11–13 лет, посвящённый памяти заслуженного тренера СССР Марка Португала.
«Соревнования проходили 29 ноября в спорткомплексе «Олимпийская деревня-80». Марк Дадинский поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 71 килограмма», — говорится в сообщении.А соученик Марка Михаил Капитонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг на открытом турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2013–2014 года рождения, посвящённом памяти заслуженного тренера России Т.Д. Салахетдинова, который проходил в Мытищах.