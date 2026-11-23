Подмосковные спортсменки завоевали медали этапа Мирового тура по шорт-треку
Фаиля Аймалетдинова и Елена Серёгина завоевали серебряную и бронзовую медали на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку. Он прошёл в столице Республики Корея – Сеуле, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Обе спортсменки представляют областной Центр олимпийских видов спорта в Коломне.
Серебро в смешанной эстафете взяла сборная России в составе Аймалетдиновой и Серёгиной, а также Владимира Балбекова и Константина Ивлиева. Помимо этого, Фаиля Аймалетдинова заработала бронзовую награду на дистанции 1500 метров среди женщин.
Ранее на том же этапе Мирового тура подмосковные шорт-трекистки взяли бронзу в женской эстафете на 3000 метров.
Этап собрал команды из Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.
Серебро в смешанной эстафете взяла сборная России в составе Аймалетдиновой и Серёгиной, а также Владимира Балбекова и Константина Ивлиева. Помимо этого, Фаиля Аймалетдинова заработала бронзовую награду на дистанции 1500 метров среди женщин.
Ранее на том же этапе Мирового тура подмосковные шорт-трекистки взяли бронзу в женской эстафете на 3000 метров.
Этап собрал команды из Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.