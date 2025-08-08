Подмосковные ветеринары проверили производителя кормов «Петкорм»

Госветслужба Минсельхоза Подмосковья провела плановую проверку предприятия «Петкорм», выпускающего сухие и консервированные корма для кошек и собак. Все этапы ветеринарно-санитарного контроля компания прошла успешно, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках инспекции специалисты исследовали 20 проб с производственного оборудования, рук и спецодежды сотрудников, а также пробы воздуха. Нарушений не выявлено — технологические процессы и условия производства полностью соответствуют установленным требованиям.
По данным Минсельхоза региона, Московская область лидирует в стране по выпуску кормов для домашних животных: за первое полугодие 2025 года произведено 254,5 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Доля области — 31,6% от общероссийского объема и 47,1% — от производства ЦФО.
Завод «Петкорм», работающий с 2018 года в деревне Шелепино Дмитровского округа, выпускает 5,2 тыс. тонн продукции в год. Ассортимент включает около 75 наименований кормов из свинины, говядины и индейки, в том числе кусочки, паштеты и продукцию в соусе, желе или собственном соку. С апреля предприятие производит и новую позицию — консервы «Нежное суфле».