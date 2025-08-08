Подмосковные ветеринары проверили производителя кормов «Петкорм»

08 августа 2025, 15:33

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Госветслужба Минсельхоза Подмосковья провела плановую проверку предприятия «Петкорм», выпускающего сухие и консервированные корма для кошек и собак. Все этапы ветеринарно-санитарного контроля компания прошла успешно, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.