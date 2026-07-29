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Подмосковные аграрии представят региональные бренды на масштабных фестивалях

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На ВДНХ с 13 по 23 августа состоится масштабное гастрономическое событие – фестиваль «Вкусы России». Оно вновь соберёт производителей со всей страны, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.



На площадке развернётся ярмарка региональных брендов, будут работать ресторанный дворик, зоны мастер‑классов. Готовится концертная программа.

«Подмосковье традиционно готовит экспозицию, чтобы представить свои продукты широкой аудитории. В прошлом году в фестивале на ВДНХ приняли участие восемь подмосковных производителей и фермеров. Посетители познакомились с такими локальными брендами, как «Сыры Подмосковья», «Луховицкий кларий», «Истринский хлеб Победы», «Можайский топлёный творог», «Ивантеевские лимонады» и другие», – рассказали в министерстве.
Теперь фестиваль приглашает подмосковных сельхозтоваропроизводителей ещё на одно событии сезона. 5 и 6 сентября Площадь Согласия в Нальчике превратится в пространство гастрономических открытий. Там фермеры со всей страны познакомят посетителей с локальной продукцией, традициями и секретами ремесла. К участию приглашаются фермеры, малые и микропредприятия, которые развивают производство пищевой и сельскохозяйственной продукции на сельских территориях.

Как отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, подав заявку, представители Подмосковья смогут представить свои товары широкой аудитории, привлечь новых клиентов, расширить каналы сбыта. Заявки принимают до 10 августа 2026 года на сайте.
Лора Луганская

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