В Подмосковье обновят 375 лифтов в рамках капремонта в 2026 году

21 января 2026, 17:53

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье в 2026 году продолжат программу капитального ремонта лифтового оборудования. Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев отметил, что в новом сезоне меняется подход к выбору подрядчиков и объектов, а план замены составит 375 подъёмников, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







Работы будут проводиться в домах, где срок эксплуатации лифтов превысил 25 лет. Новые установки соответствуют единым техническим требованиям и оснащаются антивандальными панелями, энергоэффективным светодиодным освещением и интеллектуальными датчиками безопасности.



Наибольшие объёмы работ запланированы в пяти округах:

Балашиха — 73 лифта в 17 домах;

Мытищи — 70 лифтов в 13 домах;

Люберцы — 39 лифтов в 9 домах;

Красногорск — 37 лифтов в 15 домах;

Одинцово — 33 лифта в 8 домах.

При модернизации используется оборудование отечественного производства, что способствует импортозамещению и развитию промышленности. Программа направлена на повышение безопасности, комфорта и энергоэффективности жилого фонда.