Врачи Центра Рошаля вернули зрение подростку после травмы глаза

21 мая 2026, 17:09

В Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля поступил подросток с проникающим ранением глазного яблока. Незадолго до этого мальчик решил разобрать гофрированную трубу, и в процессе проволока отскочила прямо в правый глаз, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Врачи Центра диагностировали у него набухающую катаракту, которая быстро лишила его способности видеть — подросток полностью ослеп на правый глаз, и медикам потребовалось срочное оперативное вмешательство.



«Мы провели пациенту высокотехнологичную операцию: имплантировали внутрь глаза искусственный хрусталик вместо утраченного, затем восстановили правильную форму переднего отдела глаза, чтобы нормализовать отток внутриглазной жидкости, и лазером удалили мутную плёнку, которая препятствовала прохождению света к сетчатке. Операция прошла успешно, без осложнений», — рассказал главный внештатный детский офтальмолог Подмосковья Леонид Кононов.