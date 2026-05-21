Врачи Центра Рошаля вернули зрение подростку после травмы глаза
В Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля поступил подросток с проникающим ранением глазного яблока. Незадолго до этого мальчик решил разобрать гофрированную трубу, и в процессе проволока отскочила прямо в правый глаз, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи Центра диагностировали у него набухающую катаракту, которая быстро лишила его способности видеть — подросток полностью ослеп на правый глаз, и медикам потребовалось срочное оперативное вмешательство.
«Мы провели пациенту высокотехнологичную операцию: имплантировали внутрь глаза искусственный хрусталик вместо утраченного, затем восстановили правильную форму переднего отдела глаза, чтобы нормализовать отток внутриглазной жидкости, и лазером удалили мутную плёнку, которая препятствовала прохождению света к сетчатке. Операция прошла успешно, без осложнений», — рассказал главный внештатный детский офтальмолог Подмосковья Леонид Кононов.Уже на следующий день после вмешательства зрение правого глаза восстановилось на 60%. Врачи прогнозируют полное возвращение зрительных функций. Сейчас пациент восстанавливается в офтальмологическом отделении Детского центра имени Рошаля под наблюдением специалистов.