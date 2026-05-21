В Московской области отметят «День подмосковных парков» 23 мая
В субботу, 23 мая, в более чем 85 парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «День подмосковных парков». Для жителей и гостей региона подготовили концерты, экскурсии, творческие мастер-классы и развлекательные программы, сообщает Министерство культуры и туризма Подмосковья.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске посетителей ждут пленэр-выставка «Территория искусства», иммерсивная экскурсия «Тайны парка», а также мастер-классы по рисованию и фланкировке. Кроме того, на площадке состоится открытый региональный чемпионат по рубке шашкой.
Центральный парк Лобни организует концертную программу и дискотеку с аниматорами. Гости смогут принять участие в фотокроссе «Поймай настроение парка», посвящённом поиску «сокровищ друзей Бабы Яги», посетить тематический лекторий о парках города и присоединиться к акции «Древо желаний».
В творческой мастерской «Лаборатория Склянки-Поганки» проведут серию мастер-классов. Парк имени Виктора Талалихина в Подольске подготовил тематическую фотовыставку, концерт и показ художественно-документального фильма «Наш старый-новый парк».
Для посетителей также организуют мастерскую декоративно-прикладного творчества и танцевальную разминку. В парке «Ёлочки» в Домодедове жители смогут поучаствовать в пленэре «Парк моими глазами», посетить концерт, выставку-ярмарку и мастер-класс по росписи гипсовых магнитов.
Для детей и семей подготовили игровую программу «Лето в парке». Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде проведёт музыкальный концерт, юмористическое представление и мастер-классы по живописи и авиамоделированию.
Также посетителям предложат экскурсию «Литературная Гефсимания», посвящённую связи парковых мест с русскими писателями. Для детей организуют игру в волчок. Мероприятия проходят при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
