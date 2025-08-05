Подмосковные аграрии с начала года собрали более 80 тыс. тонн тепличных овощей
Подмосковные аграрии за первые семь месяцев текущего года вырастили без малого 83 тыс. тонн овощей защищённого грунта. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Основной упор делается на выращивание огурцов, которых собрали 55,5 тыс. тонн, и томатов – 25,7 тыс. тонн. Современные комплексы создают оптимальные условия для роста культур и позволяют собирать урожай круглый год. В прошлом году регион обеспечил 8% общероссийской продукции, вырастив 135,5 тыс. тонн тепличных овощей», – рассказали в министерстве.Сейчас в отрасли работают девять сельхозорганизаций. Среди лидеров – ООО «Агрокультура Групп» из Каширы, ООО «Луховицкие овощи» и ООО «Центральный маркет» из Электростали.
Общая площадь теплиц с современными системами климат-контроля и автоматизации превышает 228 га.