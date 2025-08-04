Подмосковные сыры «Былинкино» получили три серебра на конкурсе в Угличе

На Международной молочной неделе-2025, прошедшей в Угличе, состоялся дегустационный конкурс, в котором участвовали 165 образцов молочной продукции из 19 регионов России и Республики Беларусь, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фермерское хозяйство «Былинкино» из Луховицкого округа Московской области удостоилось трёх серебряных медалей в номинации «Продукты сыроделия». Награды получили сыры «Бюш» (жирность 40–50%), «Раклет» (48–50%) и «Столовый» (45–50%).
Руководитель хозяйства Елена Головащенко подчеркнула, что успех в конкурсе подтверждает правильность курса на развитие собственных брендов и выпуск качественной продукции на каждый день.
В Минсельхозпроде Подмосковья сообщили, что победители войдут в каталог «Молочная гордость России», что поможет в продвижении продукции и укреплении позиций на рынке.