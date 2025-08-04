Подмосковные сыры «Былинкино» получили три серебра на конкурсе в Угличе

04 августа 2025, 09:16

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На Международной молочной неделе-2025, прошедшей в Угличе, состоялся дегустационный конкурс, в котором участвовали 165 образцов молочной продукции из 19 регионов России и Республики Беларусь, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.