В Подмосковье с начала года отремонтировали более 200 крыш многоквартирных домов

20 августа 2026, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

211 скатных и прямых крыш многоквартирных домов обновили в Московской области с начала текущего года в рамках краткосрочной программы капремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





При ремонте используются гидроизоляционные покрытия, устойчивые к резким перепадам температур и осадкам.





«Лидерами по объёму проведённых работ стали округ Серпухов, где обновили 15 крыш, Дмитровский округ (14) и Люберцы (13)», — говорится в сообщении.