В Подмосковье с начала года отремонтировали более 200 крыш многоквартирных домов
211 скатных и прямых крыш многоквартирных домов обновили в Московской области с начала текущего года в рамках краткосрочной программы капремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
При ремонте используются гидроизоляционные покрытия, устойчивые к резким перепадам температур и осадкам.
«Лидерами по объёму проведённых работ стали округ Серпухов, где обновили 15 крыш, Дмитровский округ (14) и Люберцы (13)», — говорится в сообщении.Глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев отметил, что в регионе реализуется самая большая в стране программа капитального ремонта: в неё вошли свыше 44 тысяч домов. За последние 12 лет работы провели в 20 тысячах зданий.