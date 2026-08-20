Депутат Мособлдумы Легков рассказал о проекте «СВОй бизнес»

20 августа 2026, 13:58

оригинал Александр Легков (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Образовательный пятидневный интенсив по предпринимательству для участников специальной военной операции «СВОй бизнес» проходит в Мытищах. О программе рассказал один из наставников, знаменитый спортсмен, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Легков, сообщает пресс-служба партии.





Цель проекта — помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни и развить собственное дело. Важной составляющей программы является информирование участников о положенных им мерах государственной поддержки. Кроме того, наставники берут на себя помощь в решении различных организационных вопросов.





«На такие встречи мы всегда приходим большой командой, чтобы оперативно распределять задачи: вопросы, которые можно решить на муниципальном уровне, мы сразу берём в работу. Но проект «СВОй бизнес» — это более глобальная история, помогающая ребятам реализовать свои деловые амбиции. И некоторые озвученные сегодня инициативы требуют поддержки на федеральном уровне. Мы обязательно проработаем их и вернемся с готовыми алгоритмами», — сказал Легков.