В России стартует юбилейный учет зимующих птиц «Parus»
В России начинается 40-й, юбилейный, «Евроазиатский Рождественский учет зимующих птиц «Parus». В акции примут участие как профессиональные орнитологи, так и юннаты, а также все любители птиц, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Программа охватит 30 модельных территорий. Собранные данные помогут ученым оценить динамику популяций и многолетние изменения в численности зимующих видов. Как отметил министр экологии Подмосковья Виталий Мосин, программа «Parus» зародилась в регионе и основана на работах кружка при Дарвиновском музее.
«В этом сезоне у программы юбилей, она пройдет в 40-й раз. Я приглашаю всех любителей птиц принять в ней участие, это позволит существенно пополнить нашу копилку знаний о зимующих птицах Подмосковья», — добавил он.Учет проходит при поддержке Союза охраны птиц России и других природоохранных организаций. Подробная информация доступна по ссылке.