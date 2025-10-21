В России стартует юбилейный учет зимующих птиц «Parus»

21 октября 2025, 14:14

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В России начинается 40-й, юбилейный, «Евроазиатский Рождественский учет зимующих птиц «Parus». В акции примут участие как профессиональные орнитологи, так и юннаты, а также все любители птиц, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Программа охватит 30 модельных территорий. Собранные данные помогут ученым оценить динамику популяций и многолетние изменения в численности зимующих видов. Как отметил министр экологии Подмосковья Виталий Мосин, программа «Parus» зародилась в регионе и основана на работах кружка при Дарвиновском музее.



«В этом сезоне у программы юбилей, она пройдет в 40-й раз. Я приглашаю всех любителей птиц принять в ней участие, это позволит существенно пополнить нашу копилку знаний о зимующих птицах Подмосковья», — добавил он.