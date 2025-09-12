Подмосковные агропредприниматели приглашаются на бизнес-миссию в Алжир

12 сентября 2025, 09:00

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Малые и средние предприятия Подмосковья в сфере АПК смогут принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Алжир, которая пройдет 11–12 ноября, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Цель мероприятия — помочь компаниям быстрее выйти на алжирский рынок: представить продукцию, наладить контакты и заключить экспортные контракты на B2B-встречах.

