Подмосковные агропредприниматели приглашаются на бизнес-миссию в Алжир
Малые и средние предприятия Подмосковья в сфере АПК смогут принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Алжир, которая пройдет 11–12 ноября, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Цель мероприятия — помочь компаниям быстрее выйти на алжирский рынок: представить продукцию, наладить контакты и заключить экспортные контракты на B2B-встречах.
Заявки принимаются до 12 сентября на сайте myexport.exportcenter.ru. Российский экспортный центр обеспечит господдержку: покроет расходы на аренду и застройку стендов, организацию деловой зоны, коллективную перевозку участников, а также информационное сопровождение и привлечение зарубежных покупателей.