В Котельниках в этом году благоустроят пруд и сквер
В этом году в городском округе Котельники благоустроят пруд в микрорайоне Силикат и сквер. Об этом глава городского округа Михаил Соболев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Как отметил Соболев, в рамках программы благоустройства в муниципалитете в этом году привели в порядок пять дворов. Осенью завершат работы в сквере в микрорайоне Белая Дача, а к концу 2025-го благоустроят пруд в микрорайоне Силикат у дома №26.
В планах – благоустройство ещё одного пруда в том же микрорайоне у дома №24. В этом году его выбрали жители в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства.
Другой темой встречи стало переселение из аварийного жилья. Соболев заявил, что в этом году в Котельниках расселили и снесли восемь многоквартирных домов, в которых проживали 625 человек.
