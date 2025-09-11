В Котельниках в этом году благоустроят пруд и сквер

11 сентября 2025, 19:45

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в городском округе Котельники благоустроят пруд в микрорайоне Силикат и сквер. Об этом глава городского округа Михаил Соболев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.