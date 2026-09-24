Подмосковные агропредприятия смогут представить продукцию в Таиланде

24 сентября 2026, 13:23

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок от подмосковных агропромышленных предприятий на размещение продукции в новом национальном павильоне «Сделано в России» в Таиланде. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.