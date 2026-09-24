Подмосковные агропредприятия смогут представить продукцию в Таиланде
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок от подмосковных агропромышленных предприятий на размещение продукции в новом национальном павильоне «Сделано в России» в Таиланде. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Национальные павильоны помогают российским компаниям продвигать продукцию на зарубежных рынках. В обновленном формате участвовать смогут не только производители продукции АПК, но и промышленные предприятия и поставщики услуг.
Таиланд станет девятой страной, где работает национальный павильон РЭЦ. Аналогичные площадки уже открыты в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии, Индии и Иордании. Участники проекта смогут проводить B2B-встречи с крупными тайскими дистрибьюторами, получать маркетинговую и аналитическую поддержку и продвигать товары под брендом «Сделано в России».
Кроме того, для компаний организуют промоакции в популярных супермаркетах и информационное сопровождение на ресурсах РЭЦ. Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте Российского экспортного центра в разделе «Российские национальные павильоны».
Также компании могут направить запрос на электронную почту pavilion@exportcenter.ru. В Минсельхозпроде Московской области отметили, что расширение экспортной географии остается одним из приоритетов развития регионального АПК. Новый павильон в Таиланде, по оценке ведомства, позволит подмосковным предприятиям продвигать продукцию на азиатском рынке и устанавливать долгосрочные торговые связи с зарубежными партнерами.
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