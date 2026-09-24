В МОНИИАГ с начала года провели 55 внутриутробных операций
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени В.И. Краснопольского с начала года выполнили 55 внутриутробных операций. МОНИИАГ остается единственным медицинским учреждением Подмосковья, где проводят фетальную хирургию, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что подобные вмешательства требуют высокой квалификации врачей и участия специалистов разных профилей.
«Благодаря развитию фетальной хирургии мы можем оказывать медицинскую помощь еще во время беременности и предотвращать тяжелые осложнения, сохраняя жизнь и улучшая прогноз для будущей мамы и ребёнка», — отметил он.Фетальная хирургия позволяет корректировать некоторые врожденные пороки развития и тяжелые осложнения еще до рождения ребенка. В зависимости от состояния плода врачи проводят разные вмешательства, в том числе внутриутробные переливания крови.
Из 55 операций, выполненных в МОНИИАГ в этом году, 37 пришлись на такие переливания. Процедуру проводят при тяжелой анемии плода, которая может возникнуть из-за резус-конфликта, внутриутробного кровотечения, некоторых генетических нарушений, инфекционных заболеваний матери, а также опухолевых процессов плаценты или плода.
«Внутриутробному переливанию крови предшествуют тщательная диагностика и подготовка. Специалисты подбирают донорский материал, после чего выполняют процедуру под ультразвуковым контролем. Сразу после переливания повторно берется проба крови плода — это позволяет оценить, насколько удалось скорректировать его состояние», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.Он добавил, что все операции проводит междисциплинарная команда. Специалисты института почти 10 лет помогают пациенткам с беременностью, осложненной резус-конфликтом. Информация о системе родовспоможения региона доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Получить консультацию можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону единого колл-центра 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный. В Московской области также реализуют национальный проект «Семья».