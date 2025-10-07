В Подмосковье впервые запустили конкурс на звание лидеров волонтёрского движения
В Московской области объявили конкурс амбассадоров регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Это отбор лидеров, которые будут помогать развивать волонтёрство в каждом уголке региона. Инициатива реализуется при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Волонтёрство стало нормой жизни. Важно не только помогать самим, но и уметь рассказать другим, как присоединиться к добрым делам. Амбассадоры станут проводниками этих знаний. Они будут объяснять, как стать волонтёром, какие возможности имеются в конкретном городе, кому и как можно помочь», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Сегодня движение «Волонтеры Подмосковья» насчитывает более 58 тысяч добровольцев. До 19 октября в каждом муниципалитете пройдёт внутренний отбор среди представителей волонтёрских организаций. Каждому кандидату предстоит конкурсное задание: представить экспертной комиссии презентацию, рассказать о своём волонтёрском опыте и предложить конкретную инициативу.
По окончании этого этапа сформируют группу из 200 ребят, которые 30 октября примут участие в региональном этапе. Участников ждут практические задания, групповые дискуссии и индивидуальные выступления. Активисты будут работать в команде над социальными проектами, участвовать в тренингах по публичным выступлениям. По итогам дня экспертная комиссия определит 100 самых ярких и инициативных активистов. Они станут участниками образовательного интенсива 14 и 15 ноября.
За два дня будущие амбассадоры получат знания, необходимые для создания и тиражирования проектов. По завершении обучения участникам выдадут сертификаты амбассадоров и отправят по всему Подмосковью делиться знаниями и запускать новые проекты.
Чтобы стать участником, необходимо до 16 октября обратиться в волонтёрский штаб своего муниципалитета. Чтобы связаться с ним, следует перейти в чат-бот, нажать кнопку «Старт, контакты отделений» и выбрать свой город.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.