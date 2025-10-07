​В Подмосковье впервые запустили конкурс на звание лидеров волонтёрского движения

07 октября 2025, 22:35

оригинал Фото: МИМП МО

В Московской области объявили конкурс амбассадоров регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Это отбор лидеров, которые будут помогать развивать волонтёрство в каждом уголке региона. Инициатива реализуется при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.







«Волонтёрство стало нормой жизни. Важно не только помогать самим, но и уметь рассказать другим, как присоединиться к добрым делам. Амбассадоры станут проводниками этих знаний. Они будут объяснять, как стать волонтёром, какие возможности имеются в конкретном городе, кому и как можно помочь», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.