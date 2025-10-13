На форум по развитию добровольчества в Домодедове собрались более 100 волонтёров
Свыше 100 руководителей и активистов движения «Волонтёры Подмосковья» собрал в Домодедове региональный форум по развитию добровольчества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Участники обсудили меры поддержки добровольчества и развитие инфраструктуры – ресурсных центров и волонтёрских штабов. Они изучили работу цифровой платформы движения, благодаря которой волонтёры могут следить за своими достижениями и получать награды через специальный магазин поощрений.
«Волонтеры Подмосковья» – не просто движение, а экосистема поддержки и развития добровольчества. Благодаря созданной инфраструктуре и цифровым решениям мы выстроили эффективную систему, где каждый активист может реализовать свой потенциал. Наши волонтёры одинаково успешно работают как в повседневной помощи жителям, так и в сложных кризисных ситуациях», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.На встрече подвели итоги ключевых мероприятий года. Это, например, масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Участникам СВО, а также жителям Донбасса и Курской области отправили более 8,4 тыс. тонн помощи.
На Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» активисты встречали и размещали гостей, работали на площадке шоу.
Волонтёры участвовали в организации голосования за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Свыше 3800 добровольцев собрали порядка 200 тысяч голосов жителей. Форум завершился командообразующей игрой «Самый умный! Самый добрый! Маршрут Добра». Ребята соревновались в знании истории, культурного наследия и основ добровольчества. Лучше всех выступили волонтёры Дубны, вторыми стали ребята из Богородского округа, третьими – активисты из Лыткарина.
В Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.