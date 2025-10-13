На форум по развитию добровольчества в Домодедове собрались более 100 волонтёров

13 октября 2025, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Свыше 100 руководителей и активистов движения «Волонтёры Подмосковья» собрал в Домодедове региональный форум по развитию добровольчества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Участники обсудили меры поддержки добровольчества и развитие инфраструктуры – ресурсных центров и волонтёрских штабов. Они изучили работу цифровой платформы движения, благодаря которой волонтёры могут следить за своими достижениями и получать награды через специальный магазин поощрений.

«Волонтеры Подмосковья» – не просто движение, а экосистема поддержки и развития добровольчества. Благодаря созданной инфраструктуре и цифровым решениям мы выстроили эффективную систему, где каждый активист может реализовать свой потенциал. Наши волонтёры одинаково успешно работают как в повседневной помощи жителям, так и в сложных кризисных ситуациях», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

