Врачи скорой помощи из Можайска заметили аварию на ЦКАД и помогли мотоциклисту

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бригада Можайской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи стала свидетелем аварии на ЦКАД и помогла пострадавшему мотоциклисту. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.



Скорая помощь ехала по ЦКАД с одного вызова на другой – к парализованному пациенту. Однако перед машиной экстренной службы мотоциклист не справился с управлением и при попытке обгона зацепил грузовик. После столкновения гонщик оказался на асфальте.

«Всё произошло на глазах бригады медиков. Они остановились и начали оказывать помощь. Пострадавшего осмотрели, сделали обезболивание. Положив его на спинальный щит, наложили шину-воротник. Мотоциклист с переломом предплечья и закрытой черепно-мозговой травмой был эвакуирован с места ДТП в госпиталь», – рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.

А вызов к пациенту, на который торопились медики, был оперативно передан другой бригаде скорой.

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Лора Луганская

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