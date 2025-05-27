Врачи скорой помощи из Можайска заметили аварию на ЦКАД и помогли мотоциклисту

27 мая 2025, 22:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бригада Можайской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи стала свидетелем аварии на ЦКАД и помогла пострадавшему мотоциклисту. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.







Скорая помощь ехала по ЦКАД с одного вызова на другой – к парализованному пациенту. Однако перед машиной экстренной службы мотоциклист не справился с управлением и при попытке обгона зацепил грузовик. После столкновения гонщик оказался на асфальте.



«Всё произошло на глазах бригады медиков. Они остановились и начали оказывать помощь. Пострадавшего осмотрели, сделали обезболивание. Положив его на спинальный щит, наложили шину-воротник. Мотоциклист с переломом предплечья и закрытой черепно-мозговой травмой был эвакуирован с места ДТП в госпиталь», – рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.



А вызов к пациенту, на который торопились медики, был оперативно передан другой бригаде скорой.



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