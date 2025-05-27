Вертолёты санавиации совершили в Московской области с начала года 335 вылетов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Вертолёты санитарной авиации в 2025 году совершили в Подмосковье 335 вылетов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Там пояснили, что санавиация необходима для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов.
Читайте также:
Жители Подмосковья в 2025 году оформили онлайн 42 тыс. медицинских справок
Воробьёв проверил в «Ясенках» работу бассейна, созданного по просьбе бойцов
Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови
«Санитарная авиация позволяет оказывать медицинскую помощь и доставлять пациента в больницу в самые короткие сроки. Сейчас в регионе для таких вылетов используют три вертолёта. С начала года было совершено 335 вылетов. Это на 65 больше прошлогоднего показателя», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.В составе авиамедицинских бригад – опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Центра медицины катастроф. Посадочные площадки снабжены системой «Ночной старт», позволяющей летать даже в темноте.
Читайте также:
Жители Подмосковья в 2025 году оформили онлайн 42 тыс. медицинских справок
Воробьёв проверил в «Ясенках» работу бассейна, созданного по просьбе бойцов
Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови
Лора Луганская