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Вертолёты санавиации совершили в Московской области с начала года 335 вылетов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Вертолёты санитарной авиации в 2025 году совершили в Подмосковье 335 вылетов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Там пояснили, что санавиация необходима для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов.
«Санитарная авиация позволяет оказывать медицинскую помощь и доставлять пациента в больницу в самые короткие сроки. Сейчас в регионе для таких вылетов используют три вертолёта. С начала года было совершено 335 вылетов. Это на 65 больше прошлогоднего показателя», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В составе авиамедицинских бригад – опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Центра медицины катастроф. Посадочные площадки снабжены системой «Ночной старт», позволяющей летать даже в темноте.

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С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья
27 мая 2025, 17:00

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 1 июня 2025 года в Москве и Московской области произойдет индексация тарифов на проезд в пригородных поездах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
Изменения затронут стоимость разовых и абонементных билетов на пригородные поезда 6000-й и 7000-й категорий. Новая тарифная система станет дифференцированной — размер оплаты будет зависеть от количества пересекаемых тарифных зон.

Корректировка стоимости производится в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 20 мая 2025 года № 1158-ПП и Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 26 мая 2025 года № 113-Р.

Как отмечают в ведомстве, обновление тарифов направлено на повышение качества транспортных услуг, развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности пассажиров.

При этом сохраняется возможность бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД в течение 90 минут, а на отдельных маршрутах МЦД — до 120 минут.

Подробная информация о новых тарифах размещена на информационных стендах станций в зоне обслуживания АО «МТ ППК», а также на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам».

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Жители Подмосковья в 2025 году оформили онлайн 42 тыс. медицинских справок
27 мая 2025, 16:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года получили через интернет более 42 тыс. медицинских справок. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для онлайн-заказа доступны 11 видов электронных документов. В этом году перечень медицинских справок, доступных к заказу через интернет, расширили.
«Стали доступны справка в бассейн и справка о вызове скорой помощи. Формат заказа медицинских справок в онлайн-режиме очень удобен: документ всегда находится под рукой, не теряется и не мнётся. Всего с начала года жители региона оформили более 42 тыс. справок онлайн», — сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в ведомстве, сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Их можно скачать сразу после заказа.

Для получения электронных справок в спортивную секцию, для абитуриентов, в бассейн, а также санаторно-курортной карты обязателен медосмотр, пройденный в течение календарного года.

Получить справки можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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#здравоохранение
#здоровье
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#московская область
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РЭЦ проведет вебинар для экспортеров Подмосковья о выходе на вьетнамский рынок
27 мая 2025, 16:45

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Российский экспортный центр приглашает подмосковные компании, заинтересованные в экспорте, принять участие в онлайн-вебинаре, который состоится 29 мая в 10:00. Темой встречи станет продвижение российской агропромышленной продукции на рынке Вьетнама, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Тема мероприятия: «В сердце Ханоя! 7 секретов успешных продаж: от дегустации до контракта. Почему вьетнамцы выбирают российские товары АПК».

Участники узнают о ключевых особенностях вьетнамского рынка, традициях питания, предпочтениях местных жителей, а также об эффективных стратегиях продвижения продукции. Эксперты расскажут, какие категории товаров пользуются наибольшим спросом, какие каналы коммуникации наиболее результативны и как адаптировать маркетинг под местную специфику.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, дополнительную информацию о мероприятиях и возможностях экспорта можно получить в Telegram-чате «Экспорт продукции АПК МО». Чтобы присоединиться к чату, необходимо перейти по ссылке и подать заявку на участие.

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В лесах Подмосковья за неделю провели более 1,7 тыс. патрулирований
27 мая 2025, 16:39

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 1,7 тысяч патрулирований провели за минувшую неделю на территории лесов Московской области сотрудники лесной охраны вместе с представителями МВД, МЧС и окружных администраций. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комлесхоза.
«В ходе патрулирования было выявлено 36 случаев нарушений природоохранного законодательства, в том числе 21 случай касался правил пожарной безопасности. По всем нарушениям составлены административные протоколы и выписаны штрафы», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Наиболее интенсивно рейды проводились по участкам, расположенным рядом с населёнными пунктами, садоводческими товариществами и в излюбленных местах отдыха жителей.

В ведомстве напомнили, что разведение костров в лесах грозит нарушителям крупными штрафами: для физических лиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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В подмосковной канализации нашли 43 ведра каучуковых шариков
27 мая 2025, 16:05

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Необычные предметы обнаружили коммунальщики грабельном отделении канализационной насосной станции канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В течение 12 часов дежурная бригада извлекла из трубопровода сорок три ведра шариков, напоминающих по материалу каучук. Ранее они были сброшены в систему водоотведения. Общий объем найденных шариков составил 430 литров», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В министерстве напомнили, что сбрасывать в канализацию мусор и посторонние предметы запрещено, так как они могут засорить или повредить систему водоотведения.

Ранее сообщалось, что Московская область представила на Водном конгрессе высокотехнологичный опыт водоснабжения.

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