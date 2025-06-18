В строительство подмосковных промышленных парков light industrial вложат 13 млрд рублей

18 июня 2025, 18:32

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В строительство промышленных парков light industrial вложат 13 млрд рублей Правительство Подмосковья и холдинг «Строительный Альянс» будут вместе развивать инвестпроекты по строительству промышленных парков в формате light industrial. Они появятся в государственных индустриальных парков «Титан» в Ленинском и «Ключ» в Дмитровском городских округах.





Соглашение о сотрудничестве заключили на полях ПМЭФ 2025. Со стороны региона соглашение подписала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, от инвестора – партнёр ХСА Артём Петрухин.



«Инвестиции в строительство и запуск многофункциональных промышленных комплексов Industrial City в ГИП «Титан» и «Ключ» оценивается более чем в 12,5 млрд рублей. Это будут промышленные коворкинги, резиденты которых получат готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Сроки запуска нового промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух – трёх лет до полугода. Благодаря реализации проектов в парках создадут около 1,5 тыс. рабочих мест», – отметила Зиновьева.