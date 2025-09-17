Подмосковный экипаж стал призёром чемпионата России по гребному спорту

17 сентября 2025, 13:57

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительницы Московской области Анна Кореневская и Оксана Ганичева выиграли бронзовую медаль на чемпионате России по гребному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Обе спортсменки из Коломны. Награду они завоевали в дисциплине «двойка без рулевого» среди женщин.





«Оксана Ганичева и Анна Кореневская поднялись на третью ступень пьедестала почёта. Первое место занял тандем из Саратовской области, а второе — представительницы Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.