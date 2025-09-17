Подмосковный экипаж стал призёром чемпионата России по гребному спорту
Представительницы Московской области Анна Кореневская и Оксана Ганичева выиграли бронзовую медаль на чемпионате России по гребному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Обе спортсменки из Коломны. Награду они завоевали в дисциплине «двойка без рулевого» среди женщин.
«Оксана Ганичева и Анна Кореневская поднялись на третью ступень пьедестала почёта. Первое место занял тандем из Саратовской области, а второе — представительницы Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.Турнир проводился на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону с 11 по 15 сентября. В соревнованиях приняли участие спортсмены из десяти российских регионов: Подмосковья, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Калужской и Калининградской областей.