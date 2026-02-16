Достижения.рф

Подмосковных предпринимателей познакомят с основами промышленного дизайна

оригинал Фото: istockphoto / Tijana Simic

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Тренды промышленного дизайна 2026». Центр «Мой бизнес» Московской области проведёт обучение в онлайн-формате 19 февраля, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.



Участников встречи познакомят с основами промышленного дизайна, ролью дизайнера в создании современного продукта, принципами и этапами разработки, актуальными трендами, мерами поддержки со стороны центра «Мой бизнес» при подготовке конструкторской документации и промышленного дизайна.

Спикером выступит руководитель студии промышленного дизайна FORMA Дмитрий Мареев.

Вебинар начнётся в 13 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 9 часов 19 февраля. Ссылка на вебинар придёт на указанную при регистрации почту.

Как напомнили в министерстве, информацию о мерах поддержки бизнеса в Московской области можно найти на инвестпортале региона.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0