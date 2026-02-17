Достижения.рф

Подмосковные компании пригласили на продуктовую выставку в Таиланд

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компании из Московской области могут принять участие в выставке THAIFEX Anuga Asia 2026 — крупнейшем международном мероприятии для производителей продуктов питания и напитков. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.



Выставка будет проходить в Бангкоке с 26 по 30 мая.

«Помощь подмосковным предпринимателям готов оказать Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он профинансирует аренду площадей на выставке, строительство коллективного стенды и регистрационные сборы. Самим компаниями останется оплатить только перелёт и проживание», — говорится в сообщении.
Для участия в выставке нужно подать онлайн-заявку. Приём продолжится до 23 февраля включительно.

Подробная информация о мероприятиях для подмосковных экспортёров размещается на сайте фонда.
Лев Каштанов

