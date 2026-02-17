Подмосковные компании пригласили на продуктовую выставку в Таиланд
Компании из Московской области могут принять участие в выставке THAIFEX Anuga Asia 2026 — крупнейшем международном мероприятии для производителей продуктов питания и напитков. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Выставка будет проходить в Бангкоке с 26 по 30 мая.
«Помощь подмосковным предпринимателям готов оказать Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он профинансирует аренду площадей на выставке, строительство коллективного стенды и регистрационные сборы. Самим компаниями останется оплатить только перелёт и проживание», — говорится в сообщении.Для участия в выставке нужно подать онлайн-заявку. Приём продолжится до 23 февраля включительно.
Подробная информация о мероприятиях для подмосковных экспортёров размещается на сайте фонда.