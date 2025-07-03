Подмосковные атлеты взяли награды чемпионата Европы по гонкам с препятствиями
Одну золотую и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на VIII чемпионате Европы по гонкам с препятствиями. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Чемпионом Европы стал Юрий Прокудин из Реутова: он завоевал золотую медаль в дисциплине «дистанция 100 м» в Elite-зачёте. Прокудин также установил рекорд чемпионата», — говорится в сообщении.Никита Хайдуков из Красногорска занял третье место в стометровке Elite-зачёта. Кроме того, бронзовые медали завоевали Алиса Петрова из Пушкинского округа (длинная гонка Elite-зачета) и Елизавета Айвазян из Одинцова, выступавшая в женской командой гонке вместе с россиянками Анной Прядкиной и Ксенией Моисеевой.
Чемпионат Европы по гонкам с препятствиями проводился в Португалии с 25 по 29 июня. Участниками турнира стали тысячи спортсменов из 37 стран.