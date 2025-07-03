Подмосковные атлеты взяли награды чемпионата Европы по гонкам с препятствиями

03 июля 2025, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на VIII чемпионате Европы по гонкам с препятствиями. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«Чемпионом Европы стал Юрий Прокудин из Реутова: он завоевал золотую медаль в дисциплине «дистанция 100 м» в Elite-зачёте. Прокудин также установил рекорд чемпионата», — говорится в сообщении.