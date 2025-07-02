Подмосковный спортсмен Шериев стал призёром чемпионата России по вольной борьбе
Иналбек Шериев из Подмосковья занял третье место на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В прошлом году я стал чемпионом, поэтому сейчас выходил бороться только с мыслями о золотой медали. Но теперь у меня есть весь комплект наград чемпионата России – золото, серебро и бронза. Ничего страшного, я ещё молодой, время есть. Сделаю всё возможное, чтобы завоевать золото в следующем году», – поделился Шериев.На пути к медали борец из Наро-Фоминского городского округа провёл шесть схваток в весовой категории до 74 кг и уступил лишь в одной. В четвертьфинале он проиграл Имаму Ганишову из Дагестана, который и стал чемпионом страны. В утешительных схватках за бронзовую медаль Шериев взял верх над соперниками из Чечни и из Бурятии.
Ранее в соревнованиях женщин вице-чемпионкой России в весовой категории до 68 кг стала Алина Шевченко из Егорьевска.
Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходил в Москве. В нём участвовали более 500 спортсменов. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда страны, которая в сентябре выступит на чемпионате мира в Хорватии.
Чемпионат проводился в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».