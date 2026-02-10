Подмосковные автоинспекторы спасли из снежной ловушки автомобилистку с ребёнком

10 февраля 2026, 09:36

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Иномарка съехала с трассы и застряла в сугробе в округе Домодедово. Автомобилистке и её маленькой пассажирке помогли сотрудники Госвтоинспекции Александр Абрамов и Евгений Шорошев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Стоящую на обочине иномарку экипаж ДПС заметил во время патрулирования дороги.





«Рядом с завязшей в глубоком снегу машине стояли женщина и девочка. Оказалось, что на повороте машину занесло, и она съехала с проезжей части. Самостоятельно справиться с ситуацией автомобилистка не могла», — говорится в сообщении.