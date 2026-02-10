Около семи человек погибли при аварии на руднике в Китае
В китайской провинции Шаньдун произошла трагическая авария на руднике «Цаньчжуан». Как утверждает новостной портал Sina, число погибших составило не менее семи человек.
На месте происшествия сейчас активно работают спасательные службы, ликвидируя последствия катастрофы. Параллельно к расследованию подключились органы по чрезвычайным ситуациям, подразделения общественной безопасности и иные профильные структуры. Их задача — выяснить причины трагедии.
Предварительная версия указывает на то, что произошел несчастный случай во время подъема или спуска рабочих, либо оборудования. Окончательные выводы о причинах аварии специалисты сделают по результатам тщательного расследования.
Отдельное внимание уделят проверке возможных попыток руководства рудника утаить информацию о происшествии. Стоит отметить, что в этом регионе ранее уже фиксировались случаи производственного травматизма на объектах горнодобывающей отрасли.
