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Во время игры в гольф с Трампом лебедь ущипнул Уиткоффа в пах

Фото: iStock/ Arina_Bogachyova

Фото: iStock/ Arina_Bogachyova

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию, на которой лебедь ущипнул за пах его спецпосланника Стива Уиткоффа.
Американский лидер пожаловался на сложности игры в гольф. Дональд Трамп показал момент нападения птицы на Уиткоффа.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — подписал публикацию президент Соединенных Штатов Америки.

На кадрах видно, как лебедь щипает спецпосланника Трампа между ног, а тот предпринимает попытку освободиться, перехватив агрессивную птицу за шею. Что вызвало у лебедя агрессию, неизвестно.

Ранее билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.

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#дональд трамп
#сша
#гольф
Изобретатель из России утверждает, что является создателем легендарного логотипа Toyota – подробности
Изобретатель Андрей Медведев утверждает, что является автором логотипа Toyota
25 мая 2025, 20:40

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Российский изобретать сделал неожиданное объявление. Андрей Медведев утверждает, что именно он в 1991 году создал легендарный логотип для автомобильной компании Toyota.
Мужчина рассказал, что в далёком 1989 году увидел новую Toyota Corolla. Ему очень понравился автомобиль, а поскольку он хорошо рисовал, ему захотелось придумать эмблему для марки. В 1991 году был запатентован известный всем логотип, состоящий из трёх скрещенных эллипсов, содержащих все буквы названия.

Изобретатель утверждает, что через сотрудника Mitsubishi он передал эскиз, чтобы представительство отправило его Toyota, поскольку в СССР на тот момент не было представителей японского бренда. В компании настаивали на том, чтобы Медведеву дали подтверждение получения корреспонденции, однако он отказался, пишет ​Telegram-канал Readovka.

Спустя несколько лет изобретатель заметил на Красной Пресне в Москве припаркованный автомобиль с его логотипом. Спустя много лет, в 2020 году Медведев решился написать президенту компании Toyota Акио Тойоде, попросив признать его автором лого. Однако в ответ ему написали, что эмблему якобы создавали японские каллиграфы.

Примечательно, что спустя несколько дней, со слов мужчины, Toyota сделала ребрендинг, отказавшись от логотипа под предлогом того, что его и так все знают.

В январе 2023 года акционеры уволили Тойоду за неспособность наладить производство электромобилей, однако Андрей считает, что они узнали о его письме. Теперь адвокаты изобретателя пытаются через суд признать авторство логотипа и добиться выплаты компенсаций за его использование.

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#изобретение
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Учёные обнаружили над Солнцем огненную «птицу», в 10 раз превышающую размеры Земли – фото
Над Солнцем обнаружили похожий на птицу объект, размером больше Земли
25 мая 2025, 18:30

Фото: iStock/murat4art

Учёные обнаружили оптический объект над Солнцем, напоминающий птицу, который больше Земли более чем в 10 раз. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.
В материале сказано, что загадочный снимок поступил накануне с одного из телескопов LASCO. На изображении видна «птица» или некий «летательный аппарат» с пламенным следом.

Размер крыла этой «птицы» составляет около 150 тысяч километров, а значит объект более чем в 10 раз превышает размеры Земли. Он находился на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.


В Лаборатории отметили, что такие изображения со структурами с плазменным следом являются очень редкими.

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#птица
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#лаборатории
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В Чите детям из малоимущих детей вручили билеты в цирк с надписью «Бедолага»
25 мая 2025, 15:36

Фото: iStock/Tatiana Belova

Билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.
На днях в городе появилась афиша о выступлении цирка шапито. Сотрудники соцзащиты отправили организаторам официальный запрос с просьбой выделить 17 пригласительных для детей. Было получено семь билетов, на каждом из которых стояла подпись с приглашением «бедолаге». На общем консилиуме было принято решение, что вести детей по такому пригласительному унизительно, поэтому на выступление никто из них не пришёл.

В беседе с Telegram-каналом Mash администратор цирка отметил, что ни он, ни директор не ставили таких подписей. По его словам, это сделала работница кассы для своих знакомых, однако она перепутала билеты и по ошибке отправила их детям. В итоге женщину уволили.

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Обществознание исключат из школьной программы 6-7 классов с 1 сентября
25 мая 2025, 12:55

Фото: iStock/hxdbzxy

С 1 сентября обществознание исчезнет из школьной программы для 6-7 классов. В этом году предмет будет изучаться с восьмого класса, а в следующем — с девятого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов», — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что переход будет происходить постепенно — в течение двух лет. По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, такие изменения направлены на повышение гибкости учебного плана.
«Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся», — отметила эксперт.
Также она подчеркнула, что это касается не столько предметных, сколько метапредметных результатов, особенно при введении новых учебных дисциплин.

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#дети
#образование
#минпросвещения
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День Лукерьи Комарницы 26 мая: Как привлечь в дом счастье и избежать финансовых трудностей, народные приметы
25 мая 2025, 12:05

Фото: iStock/ bocero1977

В народном календаре 26 мая — день Лукерьи Комарницы. Это название связано с тем, что к этому дню обычно появляются комары. Православные христиане в этот день чтят память мучеников Гликерии девы и Лаодикия, стража темничного. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Runoman

Святая Гликерия — христианская мученица, пострадавшая за веру во II веке во время гонений на христиан императора Антонина Пия (138–161). Гликерия рано лишилась родителей и сблизилась с христианами, обратившись к вере. Она посещала храм и не боялась исповедовать свою веру.

Правитель Троянополя Савин приказал жителям поклоняться языческим богам. Святая Гликерия, начертав на челе Крест, явилась в капище и показала крест народу. В этот момент Зевс, которому поклонялись язычники, рухнул. Савин приказал побить Гликерию камнями, но камни не коснулись её. Затем святую заключили в темницу, где Ангел приносил ей пищу. После многих дней Савин пришёл в темницу и велел вести Гликерию в Ираклию. Там святую бросили в печь, но огонь погас. Тогда Савин приказал содрать с неё кожу и бросить на камни, но Ангел исцелил её раны.

Темничный страж Лаодикий, увидев чудеса, уверовал и объявил себя христианином, после чего был усечён мечом. Святую отдали на растерзание зверям, но выпущенная львица смиренно лизала Гликерии ноги. Наконец, святая с молитвой обратилась к Господу, прося, чтобы Он взял её к Себе. В ответ она услышала голос с неба, призывавший её душу. В этот момент на святую была выпущена ещё одна львица. Она набросилась на мученицу и умертвила её, не став терзать тело.

Святая Гликерия пострадала за Христа около 177 года. Епископ Дометий и ираклийские христиане с честью похоронили святую. Мощи мученицы Гликерии прославились истечением целебного мира.

Приметы дня


Фото: iStock/ Tunatura

  • Дождь на Лукерью сулит дождливое лето.
  • Много комаров — к богатому урожаю овса и ягод.
  • Ясное утро и тёплый день — к благоприятному июню.
  • Обилие мух в конце мая предвещает грибной год.
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Традиции 26 мая


Фото: iStock/ Mateusz Atroszko

Согласно традициям, на Лукерью Комарницу необходимо усердно трудиться, чтобы в доме и саду был порядок. Считается, что прилежная и гостеприимная хозяйка может привлечь в свой дом счастье и благополучие.

Кроме того, в этот день принято сажать первую гречку, которую в народе называют «маёвкой». Хотя такой посев редко приносит обильный урожай, польза от него всё же есть — цветущая гречиха привлекает пчёл и птиц. Согласно народным поверьям, всё, что посажено на праздник, посвящённый Лукерье, должно дать богатый урожай. Это делает день особенно важным для аграриев и всех, кто связан с земледелием.

В старину люди придавали большое значение сновидениям, которые им снились в ночь на 26 мая. В народе верили, что такие сны могут быть вещими. Люди старались запомнить их как можно лучше, чтобы потом разгадать их значение.

Что нельзя делать в этот день


Считается, что в этот праздник нельзя бездельничать. Нужно быть занятым каким-то делом, чтобы привлечь удачу и благополучие. Это может быть как работа по дому, так и другие полезные занятия.

В праздник Святой Лукерьи не рекомендуется тратить большие суммы денег и совершать крупные покупки. Считается, что это может привести к финансовым трудностям в будущем. Лучше воздержаться от крупных трат и сберечь деньги.

По поверьям, в этот день нельзя плакать, даже от радости. Говорят, что слёзы в этот день могут привлечь неприятности. Поэтому важно сохранять спокойствие и позитивный настрой.

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