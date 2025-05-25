Во время игры в гольф с Трампом лебедь ущипнул Уиткоффа в пах

Фото: iStock/ Arina_Bogachyova
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию, на которой лебедь ущипнул за пах его спецпосланника Стива Уиткоффа.
Американский лидер пожаловался на сложности игры в гольф. Дональд Трамп показал момент нападения птицы на Уиткоффа.
На кадрах видно, как лебедь щипает спецпосланника Трампа между ног, а тот предпринимает попытку освободиться, перехватив агрессивную птицу за шею. Что вызвало у лебедя агрессию, неизвестно.
Ранее билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.
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«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — подписал публикацию президент Соединенных Штатов Америки.
На кадрах видно, как лебедь щипает спецпосланника Трампа между ног, а тот предпринимает попытку освободиться, перехватив агрессивную птицу за шею. Что вызвало у лебедя агрессию, неизвестно.
Ранее билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.
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Ольга Енгалычева