Подмосковные автоинспекторы вычислили по видео и наказали дрифтера

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Сотрудники ГАИ Сергиево-Посадского городского округа привлекли к ответственности дрифтера. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
«В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеопубликацию, на которой запечатлено, как водитель автомобиля BMW совершает опасные манёвры около кругового движения на 1-й Больничной улице города Хотьково. Сотрудники полиции установили водитель транспортного средства. Им оказался местный житель 2003 года рождения, который устроил дрифт, совершая опасную езду и игнорируя других участников дорожного движения», – сообщили в пресс-службе.За нарушение правил дорожного движения водителя привлекли к административной ответственности.
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Лора Луганская