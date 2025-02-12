В Мострансавто переходят на использование электронных путевых листов

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В «Мострансавто» продолжается пилотный проект по внедрению электронных путевых листов — это часть процесса цифровизации и повышения эффективности работы перевозчика. В настоящее время система проходит тестирование на производственной базе в Истре, где каждый день оформляют до 90 электронных документов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Цифровой путевой лист создаётся в системе «1С: УР». Он содержит всю необходимую информацию о маршруте, техническом состоянии транспортного средства и результатах предрейсового медицинского осмотра водителя. Диспетчеры, механики и медицинские работники работают с этими данными, обеспечивая безопасность и эффективность работы водителей перед выездом на маршрут.
Тестирование электронного формата путевых листов проходит на отдельных серверах, которые имитируют работу системы. Планируется, что уже к концу марта текущего года передача данных будет осуществляться через Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Проект был запущен в конце ноября 2024 года и уже демонстрирует свою эффективность. Переход на электронные документы способствует более быстрому выпуску автобусов на маршруты, снижению нагрузки на персонал и постепенному отказу от бумажного документооборота.
Электронный путевой лист является полноценной заменой традиционного бумажного документа, поэтому планируется внедрение этой технологии и в других подразделениях «Мострансавто».
Электронный путевой лист является полноценной заменой традиционного бумажного документа, поэтому планируется внедрение этой технологии и в других подразделениях «Мострансавто».
В настоящее время компания обслуживает более 1400 маршрутов в Московской области. Автопарк насчитывает более 6000 автобусов, которые ежедневно перевозят около 1,6 миллиона пассажиров.
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