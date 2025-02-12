В Мострансавто переходят на использование электронных путевых листов

В «Мострансавто» продолжается пилотный проект по внедрению электронных путевых листов — это часть процесса цифровизации и повышения эффективности работы перевозчика. В настоящее время система проходит тестирование на производственной базе в Истре, где каждый день оформляют до 90 электронных документов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Цифровой путевой лист создаётся в системе «1С: УР». Он содержит всю необходимую информацию о маршруте, техническом состоянии транспортного средства и результатах предрейсового медицинского осмотра водителя. Диспетчеры, механики и медицинские работники работают с этими данными, обеспечивая безопасность и эффективность работы водителей перед выездом на маршрут.











Проект был запущен в конце ноября 2024 года и уже демонстрирует свою эффективность. Переход на электронные документы способствует более быстрому выпуску автобусов на маршруты, снижению нагрузки на персонал и постепенному отказу от бумажного документооборота.



Электронный путевой лист является полноценной заменой традиционного бумажного документа, поэтому планируется внедрение этой технологии и в других подразделениях «Мострансавто».





В настоящее время компания обслуживает более 1400 маршрутов в Московской области. Автопарк насчитывает более 6000 автобусов, которые ежедневно перевозят около 1,6 миллиона пассажиров.