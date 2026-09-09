Подмосковные бадминтонисты победили на Спартакиаде учащихся России
Восемь медалей — четыре золотые, две серебряные и две бронзовые — завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по бадминтону. Такой результат вывел подмосковную сборную на первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходили в Раменском с 4 по 8 сентября.
«Золотые медали выиграли Марина Тарасова в одиночном разряде, Василиса Ицкова и Марина Тарасова в парном женском разряде, Егор Брагин и Марина Тарасова в смешанном разряде и Егор Брагин с Матвеем Таволжановым в соревновании мужских дуэтов», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялся смешанный тандем Василисы Ицковой и Матвея Таволжанова, а также Василиса Ицкова в одиночном разряде. А бронзу завоевали в одиночном разряде Егор Брагин и Матвей Таволжанов.