Подмосковные бадминтонисты победили на Спартакиаде учащихся России

09 сентября 2026, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Восемь медалей — четыре золотые, две серебряные и две бронзовые — завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по бадминтону. Такой результат вывел подмосковную сборную на первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Соревнования проходили в Раменском с 4 по 8 сентября.





«Золотые медали выиграли Марина Тарасова в одиночном разряде, Василиса Ицкова и Марина Тарасова в парном женском разряде, Егор Брагин и Марина Тарасова в смешанном разряде и Егор Брагин с Матвеем Таволжановым в соревновании мужских дуэтов», — говорится в сообщении.