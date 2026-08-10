Подмосковные бадминтонисты завоевали награды Всероссийской спартакиады

10 августа 2026, 15:05

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли представители Московской области на II Спартакиаде народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Екатеринбурге 5-10 августа. В них приняли участие 125 спортсменов из 18 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные спортсмены Артур Печенкин и Глеб Степаков в парном разряде и Артур Печенкин в одиночном разряде», — говорится в сообщении.