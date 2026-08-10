Тхэквондисты из Подмосковья завоевали три медали турнира Russian Open

10 августа 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по тхэквондо Russian Open. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Одинцове с 3 по 10 августа. В нём приняли участие более 450 спортсменов из десяти стран: России, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Туркменистана, Кот-д’Ивуара, Турции, Ирана, Туниса и Казахстана.





«Золото Подмосковью принесли Сервер Абдураманов из Королёва, выступавший в весовой категории до 45 килограммов, и Дени Сатуев из Лобни в весе до 37 килограммов», — говорится в сообщении.