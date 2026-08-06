Подмосковные баскетболисты победили на X Всероссийской летней универсиаде
Мужская сборная Московской области завоевала золотую медаль на баскетбольном турнире десятой Всероссийской летней универсиады. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили во Дворце спорта «Большой» на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае с 29 июля по 3 августа.
«Подмосковная команда МГАФК прошла весь турнир без поражений. В финале наши баскетболисты встретились со сборной Санкт-Петербурга и обыграли их со счётом 72:64», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях принимали участие сильнейшие студенческие сборные из восьми российских регионов: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Хабаровского, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краёв.