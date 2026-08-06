В Пушкине завершили капитальный ремонт детсада «Ручеёк»

06 августа 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт детского сада «Ручеёк», расположенного в 3-м Акуловском проезде в Пушкине, выполнили на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание, построенное в 1962 году, отремонтировали в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В ходе капремонта в детсаду обновили инженерные коммуникации, фасад, кровлю, водосточную систему, провели отделку помещений и установили системы пожарной безопасности и видеонаблюдения», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.