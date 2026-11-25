25 ноября 2026, 12:36

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на Кубке России по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходит в Калининграде с 19 по 25 ноября. В нём принимают участие около 250 спортсменов из 19 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Валерия Плеханова. Она стала лучшей в сольных выступлениях. Кроме того, дуэт Анастасии Никитенко и Валерии Плехановой выиграл золото за техническую программу», — говорится в сообщении.