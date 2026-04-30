В Химках началось строительство детсада на 500 мест

30 апреля 2026, 09:30

Строительство детского сада, рассчитанного на 500 воспитанников, началось в ЖК «1-й Химкинский» в округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В настоящее время строители завершают подведение инженерных сетей к площадке и приступили к земляным работам.





«Общая площадь детсада составит 6 100 квадратных метров. Внутри обустроят помещения для групп со спальнями, игровыми, буфетами, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медпункт с процедурной и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.