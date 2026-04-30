В подмосковные школы приёмных родителей с начала года записались 700 человек

30 апреля 2026, 11:10

оригинал Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

Более 700 заявок на запись в школу приёмных родителей подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Школы приёмных родителей есть в нескольких подмосковных муниципалитетах. Обучение там является одним из обязательных условий для того, чтобы взять ребёнка на воспитание или оформить над ним опеку.





«Услуга по записи в школу приёмных родителей размещается в разделе «Семья», подразделе «Опека и попечительство». Для подачи заявки нужно авторизоваться, заполнить электронную форму и выбрать округ и школу из списка. Если в указанном заявителем округе такой школы нет, ему предоставят на выбор варианты в других муниципалитетах», — говорится в сообщении.