Подмосковные спортсмены взяли бронзу на чемпионате России по керлингу
Сборная Московской области стала бронзовым призёром чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
В составе команды выступили мастер спорта международного класса Анастасия Москалева и мастер спорта Кирилл Суровов из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Дмитров). Дуэт из Подмосковья встал на третью ступень пьедестала почёта.
Победу в чемпионате одержала сборная Новосибирской области, серебряные медали завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга.
Чемпионат проходил с 21 по 25 января 2026 года на Федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Соревнования организовали по федеральной программе «Спорт России».
Читайте также: