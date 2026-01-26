Подмосковные спортсмены взяли бронзу на чемпионате России по керлингу

26 января 2026, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области стала бронзовым призёром чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.