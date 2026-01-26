Яна Егорян из Подмосковья завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию

26 января 2026, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная саблистка Яна Егорян стала бронзовым призером на этапе Кубка мира по фехтованию. После прошлогодней победы на чемпионате мира спортсменка из областного Центра олимпийских видов спорта (Химки) вернулась в топ-16 мирового рейтинга. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.