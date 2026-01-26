Яна Егорян из Подмосковья завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию
Подмосковная саблистка Яна Егорян стала бронзовым призером на этапе Кубка мира по фехтованию. После прошлогодней победы на чемпионате мира спортсменка из областного Центра олимпийских видов спорта (Химки) вернулась в топ-16 мирового рейтинга. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Это позволило ей начать турнир с тура прямого выбывания. На пути к полуфиналу девушка победила Марю Вецкевич (Польша), Айякоз Джумамуратову (Узбекистан), Чжон Хайён (Южная Корея) и олимпийскую чемпионку Манон Апити (Франция).
В полуфинале Яна уступила двукратной чемпионке мира японке Мисаки Эмуре и завоевала бронзовую медаль. Победу в соревнованиях одержала французская саблистка Нуча Сара, вторую бронзу получила итальянка Микела Баттистон.
Этап Кубка мира проходит с 19 по 28 января 2026 года в Солт-Лэйк-Сити (США).
