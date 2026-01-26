Бывший защитник «Спартака» оценил работу нового главного тренера

26 января 2026, 12:17

Шишкин: «Спартаку» необходимо приобрести защитников, чтобы бороться за медали

Фото: iStock/leolintang

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о шансах команды на попадание в призовую зону Российской Премьер-Лиги. Он также оценил работу нового главного тренера Хуана Карседо.





Игрок отметил в интервью Metaratings.ru, что назначение стало неожиданностью, потому что Кахигао снова выбрал иностранного тренера. Он добавил, что сейчас наблюдается работа зарубежного специалиста, однако результаты оставляют желать лучшего. Шишкин выразил желание видеть на посту главного тренера российского наставника уровня Черчесова. Он добавил, что положение дел в команде не изменилось. Эксперт подчеркнул необходимость трансферов для улучшения ситуации в составе.





«Спартаку» необходимо приобрести двух-трёх защитников, чтобы бороться за медали. Без изменений в обороне команда так и останется на шестом месте», — сказал специалист.