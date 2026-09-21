Большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму набирает «Единая Россия»

21 сентября 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев поблагодарил за поддержку избирателей, принявших участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы.





Он отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период боевых действий, когда даже в тылу жители постоянно подвергались налётам беспилотников и информационным атакам.

«Но мы ещё больше сплотились вокруг президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Госдуму говорит о том, что наши граждане услышали призыв главы государства обязательно прийти на избирательные участки», – подчеркнул Якушев.

«Здесь у нас серьёзное продвижение вперёд. Что касается одномандатных округов, то мы взяли в этом году 92% против 88% в 2021-м», – рассказал секретарь Генсовета партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО



«Всё было продумано и дало свой результат. Большую роль сыграла поддержка президента. Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших съездах, где выдвигался в том числе список на эту избирательную кампанию, принималась новая народная программа. Это оценка работы партии и немаловажный сигнал для нашего избирателя», – сказал Якушев.

«Всё, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы максимально будем наши позиции сближать, консолидировать и принимать решения, независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия», — акцентировал он.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Спасибо жителям Подмосковья, которые пришли на участки и поддержали партию. Отдельная благодарность нашим кандидатам, сторонникам, волонтёрам и наблюдателям – всем, кто все эти месяцы трудился ради общего результата. Совместными усилиями мы собирали народную программу партии. В неё поступило свыше 920 000 предложений. Каждое из них – это конкретная задача: строительство новых школ, детсадов и поликлиник, ремонт дорог, модернизация коммунальных сетей и благоустройство общественных пространств», – сказал Брынцалов.