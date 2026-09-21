Большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму набирает «Единая Россия»
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев поблагодарил за поддержку избирателей, принявших участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы.
Он отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период боевых действий, когда даже в тылу жители постоянно подвергались налётам беспилотников и информационным атакам.
«Но мы ещё больше сплотились вокруг президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Госдуму говорит о том, что наши граждане услышали призыв главы государства обязательно прийти на избирательные участки», – подчеркнул Якушев.«Единая Россия» лидирует в голосовании по федеральному списку во всех регионах. Если в 2021 году партия взяла 56% мандатов, то в 2026 году – уже 65%.
«Здесь у нас серьёзное продвижение вперёд. Что касается одномандатных округов, то мы взяли в этом году 92% против 88% в 2021-м», – рассказал секретарь Генсовета партии.
По его словам, такой результат – итог работы всей партийной инфраструктуры. Партия провела классическую избирательную кампанию с осознанными решениями.
«Всё было продумано и дало свой результат. Большую роль сыграла поддержка президента. Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших съездах, где выдвигался в том числе список на эту избирательную кампанию, принималась новая народная программа. Это оценка работы партии и немаловажный сигнал для нашего избирателя», – сказал Якушев.Он отметил вклад в общие результаты региональных отделений партии, работу сторонников партии и Молодой Гвардии. Якушев заверил, что «Единая Россия» продолжит консолидировано работать с другими партиями в парламенте при решении ключевых вопросов.
«Всё, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы максимально будем наши позиции сближать, консолидировать и принимать решения, независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия», — акцентировал он.
По предварительным данным, в Подмосковье «Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Это подтверждение доверия избирателей к партии и её целям, отметил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
«Спасибо жителям Подмосковья, которые пришли на участки и поддержали партию. Отдельная благодарность нашим кандидатам, сторонникам, волонтёрам и наблюдателям – всем, кто все эти месяцы трудился ради общего результата. Совместными усилиями мы собирали народную программу партии. В неё поступило свыше 920 000 предложений. Каждое из них – это конкретная задача: строительство новых школ, детсадов и поликлиник, ремонт дорог, модернизация коммунальных сетей и благоустройство общественных пространств», – сказал Брынцалов.
Он добавил, что все наказы найдут отражение в государственных программах Московской области.
С 18 по 20 сентября в Подмосковье проходили выборы в Госдуму и региональный парламент, а также в местные советы в ряде муниципалитетов. Кандидатов от «Единой России» определили жители в ходе предварительного голосования. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавил губернатор Андрей Воробьёв.
За прозрачностью выборов в Подмосковье следили 23 000 наблюдателей, в том числе около 4000 – от «Единой России». Все три дня в региональном исполкоме партии в Реутове работал ситуационный центр по наблюдению за ходом голосования.