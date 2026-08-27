Подмосковные биатлонисты завоевали десять медалей на первенстве ЦФО

27 августа 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве Центрального федерального округа по биатлону среди спортсменов в возрасте 15-16 и 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в деревне Дёмино Ярославской области с 23 по 27 августа. Спортсмены выступали на роликовых лыжах.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись биатлонистки из Павловского Посада Полина Чурилова и Екатерина Иванова», — говорится в сообщении.