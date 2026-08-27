Подмосковные биатлонисты завоевали десять медалей на первенстве ЦФО
Две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве Центрального федерального округа по биатлону среди спортсменов в возрасте 15-16 и 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в деревне Дёмино Ярославской области с 23 по 27 августа. Спортсмены выступали на роликовых лыжах.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись биатлонистки из Павловского Посада Полина Чурилова и Екатерина Иванова», — говорится в сообщении.Серебро Подмосковью принесли Елена Акимова из Пушкина, София Чернова из Краснознаменска и Дмитрий Хайбрахманов из Истры. А третье место заняли истринцы Даниил Ковалёв и Сергей Кислов, а также Мария Резцова и Захар Карташкин из Пушкина и Дарья Щербакова из Павловского Посада.