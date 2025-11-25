Подмосковные хоккеистки победили на первенстве России среди девушек
Сборная Московской области одержала победу на втором этапе первенства России среди девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
В своей подгруппе представительницы Подмосковья заняли первое место с четырьмя победами и 30 заброшенными шайбами.
«В полуфинале наша команда встретилась сборной Москвы и победила в серии буллитов. В финале соперницами подмосковных хоккеисток вновь стали москвички — команда «Москва-2». Их удалось победить со счётом 5:0», — говорится в сообщении.По итогам турнира звание лучшего защитника соревнований получила спортсменка из Дмитрова Виктория Шеховцова.
Второй этап первенства России по хоккею среди девушек до 18 лет проходил в Нижегородской области с 16 по 24 ноября.