Подмосковные хоккеистки победили на первенстве России среди девушек

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области одержала победу на втором этапе первенства России среди девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



В своей подгруппе представительницы Подмосковья заняли первое место с четырьмя победами и 30 заброшенными шайбами.

«В полуфинале наша команда встретилась сборной Москвы и победила в серии буллитов. В финале соперницами подмосковных хоккеисток вновь стали москвички — команда «Москва-2». Их удалось победить со счётом 5:0», — говорится в сообщении.
По итогам турнира звание лучшего защитника соревнований получила спортсменка из Дмитрова Виктория Шеховцова.

Второй этап первенства России по хоккею среди девушек до 18 лет проходил в Нижегородской области с 16 по 24 ноября.
