Подмосковные хоккеистки победили на первенстве России среди девушек

25 ноября 2025, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области одержала победу на втором этапе первенства России среди девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В своей подгруппе представительницы Подмосковья заняли первое место с четырьмя победами и 30 заброшенными шайбами.





«В полуфинале наша команда встретилась сборной Москвы и победила в серии буллитов. В финале соперницами подмосковных хоккеисток вновь стали москвички — команда «Москва-2». Их удалось победить со счётом 5:0», — говорится в сообщении.