В Подмосковье подали 10 тыс. онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов

02 декабря 2025, 10:35

оригинал Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Почти десять тысяч заявлений на присвоение спортивных разрядов подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Онлайн-заявку можно подать на присвоение первого спортивного разряда и звания кандидата в мастера спорта. Предварительно необходимо выполнить все условия получения разряда, установленные правилами Минспорта РФ.





«Услуга размещается в разделе «Прочее», подразделе «Спорт и досуг». Заявитель должен авторизоваться на портале, заполнить форму заявления и приложить нужные документы», — говорится в сообщении.