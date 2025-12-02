Регбистки сборной Московской области выиграли первенство России
Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали первенства России по регби-7 среди юниорок до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Сборная Подмосковья выступала в группе Б вместе с командами Дагестана и Калининградской области. Уверенно пройдя групповой этап, она обеспечила себе выход в плей-офф.
«В полуфинале подмосковные регбистки со счётом 26:12 переиграли дагестанскую сборную. В решающем матче им противостояла команда Москвы. Финал получился напряжённым, но подмосковные спортсменки проявили характер и вырвали победу – 12:10. На втором месте расположилась столичная сборная, третье место заняла команда Дагестана», – рассказали в пресс-службе.
Первенство России по регби-7 проходило в Саранске. Турнир проводили в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».