Регбистки сборной Московской области выиграли первенство России

02 декабря 2025, 19:03

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали первенства России по регби-7 среди юниорок до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Сборная Подмосковья выступала в группе Б вместе с командами Дагестана и Калининградской области. Уверенно пройдя групповой этап, она обеспечила себе выход в плей-офф.

«В полуфинале подмосковные регбистки со счётом 26:12 переиграли дагестанскую сборную. В решающем матче им противостояла команда Москвы. Финал получился напряжённым, но подмосковные спортсменки проявили характер и вырвали победу – 12:10. На втором месте расположилась столичная сборная, третье место заняла команда Дагестана», – рассказали в пресс-службе.